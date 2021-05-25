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Регіна Тодоренко хоче емігрувати з Росії разом з родиною: Лондон чи Каліфорнія?

Автор: Lite

Регіна Тодоренко давно живе в Росії з чоловіком Владом Топаловим і сином Майклом. Дівчина намагається якомога частіше навідуватися до батьків і родичів в Одесу, звідки вона родом, хоча основна робота і проекти у ведучої і співачки все ж в РФ. Знаменитість набагато популярніше свого чоловіка, що не може не турбувати музиканта, який втратив колишню затребуваність після розпаду гурту Smash в 2006 році. Саме ця обставина змусила Регіну і її чоловіка задуматися про еміграцію з Росії, наприклад, на Захід.

Так, Тодоренко в коментарі виданню "Собеседник" повідомила про плани сім'ї на переїзд.

"Владу дуже подобається музика, але те, що він робить, тут непопулярно. Може, в майбутньому ми поїдемо в Лондон, наприклад, і там все буде інакше. Для життя нам дуже подобається Каліфорнія, Індонезія", - розповіла ведуча.

Але з переїздом доведеться почекати, адже в Росії у Регіни поки багато цікавої роботи і проектів. Тодоренко зізналася, що, крім розвитку творчості, займається бізнесом, пов'язаним з інвестиціями.


Регіна і Влад подумують виїхати з Росії (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Зараз ми знову вирушаємо подорожувати по Росії з проектом "Орел і Решка", восени запускаю освітній подкаст, а до свого дня народження, 14 червня, випускаю кліп", – поділилася грандіозними планами Регіна.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко висловилася про пластику і невдоволення собою. Вона розповіла, що змушувало її раніше комплексувати і чому поява в кадрі в купальнику викликала у ведучої стрес.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко