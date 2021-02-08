Репер Серьога підкорив Кіліманджаро: з'явилося яскраве відео

Серьога відправився в далеку Африку і зробив тижневе сходження на висоту близько 6 тисяч метрів. Його шлях був непростим – від джунглів з красивими водоспадами й видами на кавові плантації, піднявся до справжнім льодовиків, вік яких налічує мільйони років.

Найважче, зізнається артист, йому давалася швидка зміна кліматичних зон. Перепад температур повітря іноді досягав 40 градусів, погода виснажувала альпіністів то дощем, то снігом. Умови були настільки важкими, що одного учасника групи зовсім евакуювали після втрати свідомості від гіпоксії. Як зазначив сам артист, подорож стала для нього чимось набагато більшим, ніж просто екстремальний челендж.

"Спочатку це був дійсно веселий турпохід з жартами й примовками, але потім це перетворилося на справжнє випробування себе. Найбільше мене вразило усвідомлення того, наскільки ми інші люди, коли ми відкладаємо в сторону мобільні телефони та всі інші гаджети. Тиждень я провів зовсім без соцмереж і інтернету, ще більше дивуючись з того, що сучасні люди втрачають завдяки технологічному прогресу. Світ навколо прекрасний, а ми його просто не помічаємо, втупившись у свої айфони. Я побачив світ таким, яким він повинен бути, яким він був раніше, яким його знали наші батьки, діди й прадіди. Під час подорожі я занурився в глибини своїх відчуттів і, можливо, про це будуть коли-небудь вірші", - зазначив він.

Серьога підкорив Кіліманджаро (фото з особистого архіву артиста)