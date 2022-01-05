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Ріанна – королева гарячих фото в нижній білизні: топ-15 відвертих знімків

Автор: RBC.UA

Днями співачка і бізнесвумен Ріанна представила нову колекцію нижньої білизни свого бренду Savage X Fenty by Rihanna. За традицією, один з невагомих мереживних комплектів в бордовому відтінку вона продемонструвала сама.

"New Year, Same Savage", – написала зірка під відео, де кружляє і заграє з камерою. Ролик набрав понад 7 млн переглядів в мережі Instagram і вкотре затвердив Ріанну в статусі королеви гарячих фото в нижній білизні.

Здається, розкішна фігура дівчини просто створена, щоб демонструвати спокусливу білизну і надихати жінок виглядати гармонійно і впевнено в своєму тілі. Згадуємо найвідвертіші образи 33-річної виконавиці.

Ріанна – найкраща модель для свого бренду Savage X Fenty (фото: instagram.com/badgalriri)

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А ще – спокусливі фото в купальниках Тіни Кунакі, Ізабель Гулар та інших зірок з жарких пляжів.

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