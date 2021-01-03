Яскрава Ілона Гвоздьова порушила багаторічну традицію: було важко фізично

Через пандемію коронавірусу і карантину у цьому році більшість людей зустрічали Новий рік вдома. Винятком не стала й відома українська хореограф Ілона Гвоздьова. Її звична новорічна традиція теж пережила трансформацію.

"В цьому році ми вперше зустріли Новий рік виключно в колі нашої сім'ї - я, чоловік і двоє наших дітей. Зазвичай ми завжди святкували з батьками чоловіка, з моїми батьками або друзями. Але цього року все було по-особливому чарівно, адже нас тепер четверо. Думаю, що у нас вийшло чудове сімейне свято", - розповіла зірка.

Ілона Гвоздьова (фото з особистого архіву зірки)

Також співачка поділилася, що вже почала планувати свій 2021-й рік. Ілона хоче з новими силами увірватися в роботу.

"Я планую повертатися в режим з восьмого січня, як, напевно, і більшість українців. Звичайно, локдаун знову вніс корективи в робочий план, але зате буде час все детально продумати і підготувати. Я дуже глобально планую зайнятися реорганізацією своєї танцювальної студії, є багато ідей, які будемо впроваджувати. Також я планую вже потихеньку виходити і тренувати дітей і дорослих, а ще відновлю свої онлайн-тренування. Адже відразу після COVID-19 займатися було важко фізично, потім потрібно було два тижні не навантажувати себе, а пізніше і свята були на носі", - поділилася Гвоздьова.

Переможниця шоу "Танці з зірками" рекомендує всім підбити підсумки року, що пішов, і розпланувати новий рік. Вона вважає, що, прописавши свої побажання і цілі, вам буде зрозуміло, скільки можна відпочивати й куди рухатися далі.

Ілона Гвоздьова (фото з особистого архіву зірки)

Раніше Ілона Гвоздьова поділилася своїми улюбленими новорічно-різдвяними фільмами всіх часів.