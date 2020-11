Яскрава і спокуслива: Настя Каменських показала, як носити стильну куртку-оверсайз

Співачка демонструє шикарний лук

Настя Каменських любить і на яскравих фото покрасуватися, і корисні поради фоловерам дати. Так, нещодавно зірка розповіла фанатам, чим харчуватися, щоб не товстіти, співачка розсекретила своє улюблене блюдо. Виявляється, домогтися гарного стрункого тіла не так і складно, спорт і здорове харчування, от і всі таємниці.

А тепер у своєму мікроблозі співачка показала, як вона весело проводить час на природі. Настя демонструє на цей раз не стільки шикарну фігуру, скільки стильний наряд. Каменських варто в яскравій жовтій куртці-оверсайз, обтягуючих брюках і трендових черевиках з гетрами. На голові у співачки шапка власного бренду білого кольору. Настя радісно сміється в камеру.

"In love with this autumn and its colors. Закохана в цю осінь і її кольору", - написала співачка під яскравими осінніми знімками, які, напевно, зробив її чоловік Потап. Настя стоїть поруч з золотими березами, а на тлі видніється річка, співачка одягнена в тон до яскравого сезону.

Настя Каменських: красива в будь-якому вбранні (www.instagram.com/kamenskux/)

"Яка ж красива!", "Вам так йдуть ці кольори", "Красоточка", "Настрій - осінь", - стали писати під постом закохані в новий образ співачки фанати.

Нагадаємо, що Настя Каменських зазвичай балує шанувальників провокаційними фото. Співачка обожнює продемонструвати шикарну фігуру в бікіні, а іноді навіть позувати топлес або ню, "розганяючи" фантазію і інтерес до своєї персони, і провокує бурхливі обговорення. У жовтні Потап і Настя відпочивали в Туреччині, співачка привезла звідти безліч яскравих і ефектних кадрів, а тепер ділитися з передплатниками в Instagram фотовоспоминаниями. Так, на новому знімку Настя з'явилася в чорному купальнику і плаття-туніці в тон.