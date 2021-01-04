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Яскраве худі і трендові сережки: МашаПолякова захопила шанувальників стильним вбранням

Новость на русском → Понеділок 04 січня 2021 16:31
Яскраве худі і трендові сережки: МашаПолякова захопила шанувальників стильним вбранням Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Маша Полякова поки що не така популярна, як її знаменита мама Оля Полякова, але фоловерів у соцмережах у неї вистачає.

Маша підкорює шанувальників своїми стильними луками: нещодавно дівчина постала в своєму Instagram в образі, який нагадав фанатам диснеївську принцесу.

Після зустрічі Нового року Маша вирішила влаштувати своїм фанатам опитування: "Як пройшли ваші новорічні свята", - написала дівчина.

Сама Полякова сидить в яскравому синьому худі з принтом і написами. Дві косички, стильні сережки-кільця, які в тренді вже кілька сезонів, доповнили образ Марії. Як зазвичай, фолловери залишилися в захваті від уміння дівчини вбратися - її просто засипали компліментами.

Яскраве худі і трендові сережки: МашаПолякова захопила шанувальників стильним вбранням

Нагадаємо, що нещодавно сама Оля Полякова здивувала всіх надто молодим видом, фанати запідозрили зірку в пластиці і припустили, що на фото - не Оля, а Маша.

Яскраве худі і трендові сережки: МашаПолякова захопила шанувальників стильним вбранням

Маша Полякова з сестрою та мамою (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

У коментарях під фото зірки вони написали, що Оля "занадто молодо виглядає" і що "пластику їй дуже навіть до лиця".

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