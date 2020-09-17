Вже народила? Батько Джіджі Хадід проговорився про появу на світ онуки

Джіджі Хадід та її родина продовжують плутати своїх шанувальників. Модель, яка довго приховувала свою вагітність, тільки недавно показала фотосесію з животиком. Досить відверті знімки миттю зібрали мільйони лайків і тисячі коментарів. Але так як фотосесія була проведена ще в середині літа, модель не дала зрозуміти, коли порадує фанатів народженням первістка.

Дівчина поки приховує новини про вагітність (фото: instagram.com/bellahadid)

Кілька днів тому молодша сестра Джіджі – супермодель Белла Хадід – першою внесла сум'яття, натякнувши на народження довгоочікуваного племінника. Вона запостила фото, на якому позує з вагітною сестрою. Белла зізналася в любові Джіджі і її коханому Зейну Маліку. Також вона написала, що сльози щастя буквально ллються з очей рікою. Ці слова змусили прихильників подумати, що Джіджі вже стала мамою.

Джіджі і Белла (фото: instagram.com/bellahadid)

А після своє слово сказав і батька дівчат – Мохаммед Хадід. Він виклав в мережі зворушливі вірші, присвячені онукі. «Привіт, маленька онука. Це я, і я не можу бути щасливішим. Бажаю тобі сонця і місяць, бажаю тобі щасливого життя. Знай, що дідусь завжди поруч, я зроблю все для тебе»... Фанати тут же вирішили, що батько Джіджі проговорився, тоді як самі батьки поки приховували радісну новину від них. Правда, пізніше Мохаммед спростував цю інформацію, написавши, що його дочка поки не народила. Так що залишається чекати вістей від самої Джіджі і її хлопця.