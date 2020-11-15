Батьки не повинні туди лізти: Ганна Різатдінова дала цінну пораду матусям

Ганна Ризатдиновой і Сергій Мельничукудо нещодавно підірвали український шоу-бізнес: парочка зізналася, що у них любов. Хоча подробицями своїх стосунків вони не діляться, але деякі секрети гімнастка все ж таки відкрила. Наприклад, Ганна розповіла, що вони з Сергієм лише нещодавно почали зустрічатися. А звело їх разом шоу "Танці з зірками", до якого закохані навіть не були знайомі.

Зараз пристрасті навколо Анни трохи вщухли, так що зірка може зайнятися своєю улюбленою справою: не секрет, що Різатдінова - тренер. На це раз у своєму мікроблозі вона зізналася, що давно обіцяла завести власну рубрику, адже поділитися чемпіонці дійсно є чим!

Ганна Різатдінова: у спорті головне - задоволення (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Друзі, як і обіцяла, починаю свою рубрику #запискитренера, де буду ділитися своїми думками та досвідом. Оскільки особисто треную, вже є що розповісти. Батьки не повинні лізти в тренувальний процес!

Найстрашніше - коли вони реалізовують свої амбіції через дитину. Батьки можуть підказувати, направляти, але ні в якому разі не повинні перегинати палицю.

Якщо ви віддаєте дитину на будь-яку секцію, то довіртеся тренеру. Коли я бачу, що у батьків більше бажання, ніж у дітей, або коли мами і тата починають робити зауваження, виправляти або навіть карати дитину за неправильні рухи, - для мене це перший дзвіночок, що вони перегинають.

Коли починала займатися гімнастикою, мої батьки не влазили в тренувальний процес. Тато завжди підтримував, дуже хвалив всі виступи. Мама шила красиві костюми. У них була мета зацікавити цим видом спорту, всі хотіли, щоб я сама отримувала задоволення від занять. Ніхто не вимагав медалей, не лаяв за те, що неправильно виконую елементи або за те, що не завоювала призове місце.

Зараз я бачу, що від 5-річних дітей батьки відразу починають вимагати чемпіонства. І вони навіть не розуміють, що саме цим заважають їм, не дозволяють довіритися тренеру і полюбити цей вид спорту, зануритися в нього з головою.

З хорошим тренером все і так поступово пойдеет в гору. Так що, дорогі батьки! Будьте для дитини опорою і підтримкою, але не намагайтеся замінити йому тренера", - підсумувала Ганна.

Нагадаємо, у Ганни підростає син Роман. Днями зірка відсвяткувала день народження. З такого приводу Різатдінова захопила фанатів новим знімком синочка і написала йому зворушливий пост.