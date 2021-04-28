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Романтика на пляжі: Настя Каменських потонула в ніжних обіймах чоловіка

Новость на русском → Тулум, Мексика, Середа 28 квітня 2021 14:33
Романтика на пляжі: Настя Каменських потонула в ніжних обіймах чоловіка Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських зачарувала мережу новими романтичними фото з чоловіком Потапом. Продюсер прилетів ненадовго в Мексику, щоб побачитися з коханою, яка знімає там власне реаліті "Дівчатка рулять".

Яскравими і ніжними кадрами співачка поділилася в Instagram.

Знаменита парочка зображена на пляжі на тлі океанських хвиль. Настя позувала в рожевому купальнику і різнобарвній накидці. Її волосся розпущене, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Артистка ніжно притискалася до чоловіка, а той стискав її в обіймах. При цьому Потап був у блакитній сорочці і стильному бордовому капелюсі.

Романтика на пляжі: Настя Каменських потонула в ніжних обіймах чоловікаРомантика на пляжі: Настя Каменських потонула в ніжних обіймах чоловіка

Настя Каменських показала чуттєві фото в обіймах Потапа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ні бурі, ні дощам
Не віддам
Тебе, моя душа
Спасибі тобі, моя рідна людина, за нашу любов і той творчий порив, в якому народжуються такі пісні. "Якщо небеса" - це пісня про любов, ніжність і про всіх тих, хто нам доріг", - зворушливо написала Каменських.

У коментарях шанувальники прийшли в захват і почали розчулюватися ніжним фото пари.

  • Дуже милі
  • Приголомшуючі
  • Дуже красиво
  • Ох, ну які ж ви
  • Кращі
  • Я обожнюю цю пару
  • Найкрасивіші
  • Романтика!
  • Яка пара
  • Найщиріші і красиві

Нагадаємо, в 6 серії свого реаліті "Дівчатка рулять" Настя Каменських показала, як ніжиться вранці в ліжку з Потапом.

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