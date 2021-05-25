Розкішна: Ешлі Грем в лаконічному образі на вихід підкорила красою

Ешлі Грем позує в чорній сукні-майці на тонких бретельках. Лаконічне вбрання доповнюють вишукані прикраси: кольє у вигляді ланцюга і сережки від Tiffany & Co. Волосся дівчині завили великими локонами, а макіяж виконали легкий і непомітний, тільки щоб підкреслити її природну красу.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Це те, як я думаю, я виглядаю кожен понеділок о 6-й ранку", - написала Ешлі, яка обожнює жартувати зі своїми фанатами в мережі. У відповідь модель отримала масу компліментів від фанатів, які надихнулися її образом.

"Чудова жінка!", "Ох, люблю це бомбічне волосся!", "Я просто закоханий в тебе", "Оглушлива!", "Ох, твоя краса нелегальна", "Вау", " Така красива!", "Бомба", "Вау, Ешлі, ти така прекрасна", "Королева", "Мпені здається, я теж так виглядаю", "Як воно - бути богинею?", - пишу фоловери дівчині.