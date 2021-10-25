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Росс і Рейчел з серіалу "Друзі" повинні були померти. І ось що про це відомо

Автор: Ольга Турчанікова

Фанати "Друзів", готуйтеся до несподіваного... Виявляється, улюблені персонажі мільйонів - Росс Геллар і Рейчел Грін - повинні були померти в спін-оффі Метта Леблана, "Джоуї".

Про це розповів сценарист серіалу Метт Хаббард. За словами письменника, ця ідея виникла після того, як шоу було скасовано телеканалом NBC через низькі рейтинги.

"Джоуї" - американський комедійний серіал, який транслювався на каналі NBC з 2004 по 2006 рік. Головний герой ситкому - Джоуї Тріббіані, персонаж популярного телесеріалу "Друзі", якого зіграв Метт Леблан. За сюжетом, хлопець відправився в Лос-Анджелес, щоб почати новий етап своєї акторської кар'єри. Серіал з самого початку не користувався успіхом і не витримав конкуренції в ефірі. А тому відзняті 8 епізодів не були показані в Америці.

Возз'єднання "Друзів" (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Днями в Twitter сценарист розповів, що задумав за сюжетом "вбити" головних героїв "друзів": Росс Геллар і Рейчел Грін.

"NBC скасував "Джоуї", але ми повинні були зняти останні 8 серій, знаючи, що вони ніколи не вийдуть в ефір в Америці. Багато разів під час написання цих епізодів я пропонував, щоб Джоуї побіжно згадав про своїх старих друзів Росс і Рейчел, які померли...", - писав він.

На щастя, письменник Метт не домігся свого і Росс і Рейчел в результаті залишилися живі. А фанати навіть отримали емоційний подарунок у вигляді проекту "Друзі. Возз'єднання".

Правда, спеціальний випуск "Друзів" викликав більше критики, ніж захоплень. Багато шанувальників відзначили, що ажіотаж навколо проекту був невиправданим. А саме шоу вийшло не настільки цікавим і захоплюючим.

Нагадаємо, вчора, 24 жовтня, помер актор Джеймс Майкл Тайлер, який у серіалі "Друзі" грав Гантера.

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