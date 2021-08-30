Розсипи каменів і тіара: Дженніфер Лопес в розкішному образі підкорила Венецію

У минулі вихідні у Венеції пройшов показ Dolce & Gabbana Alta Moda, де засвітилися світові зірки, включаючи давню прихильницю бренду за Дженніфер Лопес.

Вона була з ніг до голови одягнена в стильне вбрання від італійського будинку і просто підірвала мережу .

Дженніфер Лопес з'явилася на шоу в брюках-бананах з високою посадкою і ліфі, прикрашеному камінням. Зверху співачка і актриса накинула кейп-накидку, на ноги взула босоніжки на стійких підборах, а в руки взяла крихітну сумочку. Вбрання з розкішної тканини, прикрашеної квітковим принтом, камінням і намистинами, а також квіткова тіара і сережки в кращих традиціях Dolce & Gabbana перетворили 52-річну зірку буквально в королеву вечора. Завершили лук яскравий макіяж з сяючою шкірою, зеленими smoky eyes, а також бежево-рожевою помадою.

Дженніфер Лопес на шоу Dolce & Gabbana Alta Moda (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер запостила на своїй сторінці в Instagram відразу кілька постів, показавши свій образ з усіх боків. Численні фанати відзначили, що вона виглядає велично і стильно. "Богиня", "Ти виглядаєш просто позамежно", "О боже, реальна королева", "Подивіться на цю гламурну діву!", "Абсолютно чудова", "Це щось!", "Просто вогонь", - пишуть їй фоловери.

Правда, не обійшлося і без невеликого інциденту. Співачка випадково засвітила цінник, який стилісти забули зняти перед виходом.