Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала перше фото дочки від Джейсона Стетхема і розкрила її ім'я

Інформація про те, що супермодель народила другу дитину , з'явилася в ЗМІ 4-го лютого. Але офіційне підтвердження молель зробила тільки вчора, 8-го.

Кохана Джейсона Стетхема виклала у своєму блозі зворушливий пост , де розкрила подробиці появи малятка на світ.

Роузі опублікувала фото, на якому зображене дитяче ліжечко. Новонароджену модель, яка відома своєю скритністю, не показала. Як бонус шанувальникам – маленька ручка в променях сонця. Судячи з того, що модель досі не дала фанатам розглянути крупним планом обличчя сина, на більшу відвертість годі було й чекати.

Перше фото новонародженої (фото: instagram.com/rosiehw)

Зате Хантінгтон-Уайтлі розкрила інші цікаві подробиці: дитину назвали Ізабелла Джеймс Стетхем. Народилася вона 2 лютого, як і син Кайлі Дженнер.

Син пари (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, син Джейсона і Роузі – Джек Оскар – народився в 2017-му році. Модель довгий час намагалася приховувати дитину, але пізніше розповіла, що хлопчик захоплений спортом, обожнює подорожі і вельми велелюбний – минулого року Роузі повідала про перше кохання сина.