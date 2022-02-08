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Як і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи Хоск

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Вівторок 08 лютого 2022 19:19
Як і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи Хоск Газетний принт майбутньої весни в моді (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Ольга Турчанікова

Майбутньої весни з легкої руки дизайнерів в моду повернеться газетний принт. Розбираємося, як носити улюблені речі Керрі Бредшоу і модних інфлюенсорів по всьому світу.

Масу варіацій на цю тему можна знайти у With Jéan.

Вважається, що однією з перших дизайнерів, хто ввів моду на газетний принт, була Ельза Скіапареллі. Ще в 1935 році дизайнер використовувала вирізки з газетних статей про себе, щоб створити блузи та аксесуари для нової колекції. Сама вона зізналася, що ідею почерпнула у торговців рибою під час своєї подорожі до Данії.

Як і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи Хоск

Газетний принт в колекції With Jéan (фото: instagram.com/withjean)

Пізніше його використовував Луї Реар, який винайшов бікіні. Потім – Джон Гальяно, який присвятив йому всю колекцію SS 2000 будинку Dior. У 2018-му році ним надихнувся Демна Гвасалія, представивши речі з друкованими "фейковими" новинами. Згодом газетний принт з'явився буквально у всіх: Calvin Klein, Versace, Helmut Lang і Diane von Furstenberg.

Як і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи ХоскЯк і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи ХоскЯк і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи ХоскЯк і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи ХоскЯк і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи ХоскЯк і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи ХоскЯк і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи ХоскЯк і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи ХоскЯк і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи Хоск

Стильні комбінації від With Jéan (фото: instagram.com/withjean)

Сьогодні новинки з газетним принтом представили With Jéan. У новій колекції бренду представлені топи, штани карго, які обіцяють стати найпопулярнішою річчю цієї весни, купальники та міні-спідниці. Для просування новинок бренд запросив багатьох фешн-блонерів, які показали масу стильних варіацій.

Як і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи Хоск

Як і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи Хоск

Кайлі Дженнер і Ельза Хоск давні шанувальниці принта (фото: instagram.com/kyliejenner)

До слова, в списку зірок, що обожнюють даний принт, давно значаться Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян, Белла Хадід, Роузі Хантінгтон-Уайтлі і така ікона стилю, як Керрі Бредшоу.

Раніше ми писали, що Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсон Стетхем стали батьками вдруге.

Також дивіться найкращі стрітстайл-образи на Тижні моди осінь-зима 2022 у Копенгагені.

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