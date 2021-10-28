З рожевим волоссям і в міні-сукні: Оля Полякова підкорила елегантним образом

Оля Полякова підкорила образом на ТБ-шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Силуетна сяюча сукня повністю прикриває руки, шию і декольте Олі, зате оголює її довгі ноги.

Співачка доповнила лук оригінальними туфлями-човниками та довгими мерехтливими сережками.

Скажемо чесно: бачити артистку в такому лаконічному образі досить незвично, та безумовно їй дуже личать і такі вбрання.

"У "Масці" я буду різна! Обожнюю змінюватись і цим мені дуже подобається наше шоу, бо тут можливо все - міняти колір волосся, міняти свій характер. На сцену я не можу вийти в чорній перуці, бо все-таки я жінка-суперблондинка, а в "Масці" я можу робити все!" - коментує Полякова свій образ.

Вражає не менше і б’юті-образ співачки у голлівудському стилі.

Її рожеві локони вкладені на одну сторону, очі підкреслені улюбленими стрілками Олі, а губи нафарбовані помадою глибокого сливового кольору.

Оля Полякова у ефірі шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")