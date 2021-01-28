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Русалка: засмагла Джамала захопила фанатів знімками в одному купальнику в райському містечку

Новость на русском → Єгипет, Четвер 28 січня 2021 17:49
Русалка: засмагла Джамала захопила фанатів знімками в одному купальнику в райському містечку Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Українська співачка Джамала не приховує: їй, двічі мамі, за свою фігуру довелося поборотися. Відмова від солодощів і дієта навіть на відпочинку зробили свою справу - тепер Джа може сміливо позувати в купальнику на відпочинку.

Для тих, у кого теж стоїть питання схуднення, Джамала розсекретила свою дієту: ніяких газованих напоїв, алкоголю та копчених продуктів. Чим харчується співачка, можна побачити тут.

Результат правильного харчування - Джамала у відмінній формі. Вона запостила знімки з сонячного Єгипту, справжнє райське містечко з бірюзовою водою. Джамала позує у воді і на березі моря, мружачись від яскравих сонячних променів.

Русалка: засмагла Джамала захопила фанатів знімками в одному купальнику в райському містечку

Фанати оцінили відмінну фігуру Джамали: хоч вона, за її власним зізнанням, ще на грудному вигодовуванні, співачка виглядає шикарно. А засмагла шкіра відмінно контрастує з яскравими квітами піску і води.

"Ще один неймовірний день з мого життя", - написала співачка під знімками.

Русалка: засмагла Джамала захопила фанатів знімками в одному купальнику в райському містечку

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

  • Райське містечко
  • Теж хочу на море, виглядаєте шикарно
  • Русалонька Джа!

Нагадаємо, що Джамала відпочивала в Єгипті зі своїми синами: ще більше фото з відпустки співачки можна побачити тут: Джа з малюками купалися, засмагали і милувалися морськими мешканцями.

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