Русалочка: внучка Ротару похвалилася ідеальною фігурою на Гаваях
19-річна онука і тезка Софії Ротару, Софія Євдокименко може похвалитися ідеальною фігурою - дівчина іноді працює моделлю та знімається в стильних фотосетах. Зараз вона вирішила влаштувати собі спонтанну відпустку і полетіла на Гаваї.
У своєму Instagram дівчина ділиться яскравими фото і відео з мальовничого острова Кауї, захоплюючи витонченими формами.
Так, Соня виклала селфі, на якому позувала на тлі екзотичних рослин. На ній був сірий спортивний костюм, що складається зі штанів і короткого топа, так що красуня змогла продемонструвати ідеальний прес і тонку талію.
Софія Євдокименко показала пружний прес (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Також Євдокименко опублікувала барвисте відео на тлі океану. Швидше за все, його зняв багатий наречений дівчини Денис Жаданов, з яким у неї зараз роман.
У ролику зоряна онука ефектно позує і прогулюється по крупному камінню на березі океану на тлі хвиль і бризок. При цьому на ній коротке чорне платтячко, що красиво майорить на вітрі.
"Русалка в серці", - підписала відео Соня.
Користувачі мережі не стали скупитися на компліменти в коментарях.
- Чарівно!
- Миленька така
- Красуня
- Принада
- Дуже красиво!
- Ти дуже красива дівчина
- Незрівнянна краса стихій
- Чудово красиво!
- Як гарно, Софійко
- Ось це фігура!
До речі, бабуся Соні, легендарна Софія Ротару вважає, що внучці поки рано думати про заміжжя.