Руслана показала архівні фото з весілля 25 років тому: кохання може бути неземним
Українська співачка Руслана показала раритетні фото зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим. Справа в тому, що пара одружилася 25 років тому і зірка вирішила згадати цей романтичний день чудовими знімками.
47-річна виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії з чоловіком. Вони зроблені 25 років тому в чорно-білому кольорі. На них Руслана постає зовсім юною і трохи наївною.
"Сьогодні 25 років, як ми з @oleksandrksenofontov одружилися. 25 років пролетіли, як мить. Кохання може бути неземним", - ніжно описала кадри Руслана.
Руслана показала фотографії з весілля (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
В коментарях підписники співачки зробили їй масу компліментів і відзначили, що вона дуже мало змінилася зовні з віком.
- Ні! Не вірю! Ви що, одружилися в десять років?
- Ви надихаєте своєю вірністю, мудрістю і любов'ю в парі! Спасибі за це.
- Мої вітання Вашій сім'ї!!!
- Вітаю вас, бажаю ще 80 разом.
- Щиро вітаю вас! Многая літа!
- Щирі вітання вам, Руслано та Олександра!!!. Ві приклад справжнього подружжя-миру, злагоди, любові, щастя та здоров'я вам обом.
Як ми раніше писали, сім'я Софії Ротару "влипла" у скандал зі знімком з Криму.