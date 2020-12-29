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Руслана показала архівні фото з весілля 25 років тому: кохання може бути неземним

Новость на русском → Вівторок 29 грудня 2020 12:19
Руслана показала архівні фото з весілля 25 років тому: кохання може бути неземним Руслана показала раритетні знімки (фото: facebook.com.ruslana official)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Руслана показала раритетні фото зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим. Справа в тому, що пара одружилася 25 років тому і зірка вирішила згадати цей романтичний день чудовими знімками.

47-річна виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії з чоловіком. Вони зроблені 25 років тому в чорно-білому кольорі. На них Руслана постає зовсім юною і трохи наївною.

"Сьогодні 25 років, як ми з @oleksandrksenofontov одружилися. 25 років пролетіли, як мить. Кохання може бути неземним", - ніжно описала кадри Руслана.

Руслана показала архівні фото з весілля 25 років тому: кохання може бути неземнимРуслана показала архівні фото з весілля 25 років тому: кохання може бути неземнимРуслана показала фотографії з весілля (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

В коментарях підписники співачки зробили їй масу компліментів і відзначили, що вона дуже мало змінилася зовні з віком.

  • Ні! Не вірю! Ви що, одружилися в десять років?
  • Ви надихаєте своєю вірністю, мудрістю і любов'ю в парі! Спасибі за це.
  • Мої вітання Вашій сім'ї!!!
  • Вітаю вас, бажаю ще 80 разом.
  • Щиро вітаю вас! Многая літа!
  • Щирі вітання вам, Руслано та Олександра!!!. Ві приклад справжнього подружжя-миру, злагоди, любові, щастя та здоров'я вам обом.

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