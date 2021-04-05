Я завжди поруч: романтичні Балан і Кароль заінтригували зізнаннями на "Голосі країни"

Одинадцятий недільний ефір "Голосу країни" був наскрізь пронизаний атмосферою романтики, адже на проект повернувся Дан Балан, який став "зірковим радником" Тіни Кароль і допоміг їй визначитися, хто з учасників команди співачки пройде далі після "вокальних нокаутів".

Зіркова парочка багато обіймалася і танцювала разом на радість шанувальникам і глядачам, які спостерігали за ними по телевізору в ефірі 1+1.

"Спогади найпрекрасніші. Повернувся в рідний дім!" - з почуттям прокоментував свою появу Дан.

Надя Дорофєєва, побачивши екс-суддю "Голосу країни", раптово заявила, що стежила за їх історією з Тіною. Вона зізналася, що навіть є учасницею спільної фанатської групи артистів під назвою "ДанТіна", а тому від імені спільноти буде задавати зірковій парі дуже особисті питання.

І почала Надя здалеку – поцікавилася, яка пісня Тіни найбільше подобається Дану. "Домой" - одна з улюблених", - зізнався він, адже ця композиція – дует з Кароль.

Дан став "зірковим радником" Тіни під час "вокальних нокаутів" (фото:instagram.com/goloskrainy_official)

Діалоги між українською поп-дівою і молдавським мачо ставали все більш ніжними і навіть дещо особистими. "Ти сьогодні поснідав?" – поцікавилася кокетливо співачка у свого зіркового радника. "Що залишила, те й поїв", – з усмішкою відповів Дан.

Навздогін Надя поцікавилася, що Тіна готує для Дана. Співак відповів, що вона балує його мюслі. "У нас баланс між вуглеводами, білками і вітамінами", - пояснив принципи харчування молдавський романтик.

Тіна зробила сюрприз для Дана. Одна з учасниць команди співачки, Міла Нітіч заспівала приспів хіта Балана Freedom в оригінальній обробці. Кароль та її радник не втрималися і пустилися в танок.

Зіркова парочка сіла в одне крісло. Дан зізнався, що заради такої можливості спеціально худнув, на що Тіна відповіла – худла саме вона. "Значить, ми разом худнули", - підсумував Балан.

"Як тобі? Все добре?" - поцікавився радник української поп-діви. "Ти ж є..." - відповіла, дивлячись на Балана, Кароль. "Я завжди поруч", - запевнив він.

Тіна Кароль і Дан Балан багато танцювали разом (фото: facebook.com/goloskrainy)

Питання від "ДанТіни" не вичерпалися. "Я роблю важливу справу для всієї країни", - заявила Надя і ніяково запитала: "Ви живете разом? Як справи?". Балан відповів, що для початку добре. Таким чином, артисти захотіли тримати інтригу, йдучи від прямих розмов про особисте, і зберегти відповідь на всі питання в таємниці.

Шанувальників Дана і Тіни чекало чимало приємних моментів. Наприклад, обговорення виступу Микити Ломакіна і рішення, чи залишити хлопця на шоу, артисти назвали "сімейними розмовами".