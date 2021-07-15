Я ридав від щастя: Микита Добринін розповів про народження сина

Дружина екс-"Холостяка 9" Микити Добриніна Дар'я Квіткова у вівторок, 13 липня народила коханому сина, який став первістком для обох батьків. Пара вже розсекретила рідкісне ім'я малюка , а новоспечений батько розповів, як проходили самі пологи і поділився першими емоціями після народження сина.

Телеведучий зізнався СТБ , що абсолютно не хвилювався перед пологами, адже вони з дружиною добре підготувалися до цієї події.

За словами Микити, вони навіть до пологів намагалися ставитися легко.

"Не було страшно абсолютно. Єдине, хвилювався за Дашу, щоб все пройшло добре. Але ми з нею на всі 100% були готові до народження дитини. Дуже багато читали і дізнавалися про пологи. Поставилися до цього періоду нашого життя легко. І мені здається, це правильний підхід. Пологи - дуже складний процес для жінки. І якщо його можна якось скрасити, наприклад, танцями, є сили і настрій, я вважаю, це прекрасно. Робив Даші масаж, а в перервах навіть встигали знімати Тік-токи", - поділився Добринін.

Що стосується першої зустрічі з сином - емоції били через край.

"Я не можу передати словами ці відчуття! Писав в Instagram і ще раз повторюся: це найщасливіший день в моєму житті. Коли побачив сина вперше, я не те, що плакав, я ридав від щастя. Це диво! Якщо є люди, які сумніваються в чудесах, я точно можу сказати, що вони існують і відбуваються щодня", - зізнався щасливий батько синочка.

Чоловік додав, що вони з Дашею отримали дуже багато привітань і квітів.

А в розділі сторіз свого Instagram Микита поділився емоційними фото і відео ночі, коли народився малюк Лев, і першого ранку втрьох.

Микита Добринін і Даша Квіткова разом з новонародженим сином (фото: instagram.com/nikitadobrynin)