Сальма Хайєк, Єва Лонгорія, Каміла Морроне та інші: найбільш сліпучі образи Art + Film Gala
У минулі вихідні в Музеї сучасного мистецтва Лос-Анджелеса відбувся 10-й ювілейний гала-вечір LACMA Art + Film. Мета заходу - відзначити заслуги видатних діячів кіноіндустрії. Цього року організатором і покровителем вечора виступив голлівудський актор і екоактивіст Леонардо Ді Капріо.
Подія стала однією з найгучніших за останній час і зібрала масу знаменитостей. Пропонуємо помилуватися образами зірок на червоній доріжці і оцінити найвидатніші з них.
Серед гостей Сальма Хайек з чоловіком Франсуа-Анрі Піно, кохана Леонардо Ді Капріо Камілла Мороне, Періс Хілтон з нареченим Картером Реумом, Біллі Айліш, Кірстен Данст, Ель Фаннінг, Бенедикт Камбербетч з дружиною Софі Хантер, Серена Уільямс з чоловіком Алексісом Оганяном і багато інших. Вибираємо найрозкішніший образ!
Дакота Джонсон (фото: instagram.com/gucci)
Біллі Айліш (фото: instagram.com/gucci)
Ель Фаннінг (фото: instagram.com/gucci)
Сьюкі Уотерхаус (фото: instagram.com/gucci)
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/gucci)
Каміла Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)
Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)
Серена Уільямс (фото: instagram.com/serenawilliams)
Періс Хілтон і Картер Реум (фото: instagram.com/parishilton)
Сальма Хайєк і Франсуа-Анрі Піно (фото: instagram.com/salmahayek)
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