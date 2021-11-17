Сальма Хайек, Леді Гага, Аль Пачіно та інші на прем'єрі "Будинок Gucci" в Нью-Йорку

Триває серія прем'єр фільму Рідлі Скотта "Будинок Gucci" по всьому світу. Цього разу вечірка з нагоди виходу стрічки відбулася в Нью-Йорку.

На червоній доріжці House of Gucci зібрався акторський склад, а також інші знаменитості. Образи зірок, як завжди, вражають!

Гостями прем'єри стали Сальма Хайек, Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Аль Пачіно, Олівія Палермо, Брук Шилдс та інші. Всі вони дотримувалися вечірнього дрес-коду з елементами розкоші, як і прийнято для подібної події. Сальма обрала сукню з незвичайним декольте від Gucci. Леді Гага - сукню від Giorgio Armani, яка створювала ефект напівголих грудей. А Джаред Лето не зрадив своєму екстравагантному стилю і прийшов в гірчичного відтінку костюмі і довгій шубі.

Гості прем'єрного показу (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Нагадаємо, в основу сюжету фільму лягла реальна історія життя представників знаменитого сімейства Гуччі. Онук засновника модного будинку Мауріціо і його дружина Патриції Реджані розлучилися після 12 років шлюбу. Через кілька років після розлучення Патриція замовила вбивство екс-чоловіка. За що була засуджена до 29 років в'язниці.