Сальма Хайек показала рідкісне фото єдиної дочки: просто чудова

Сальма Хайек - одна з найпопулярніших актрис в мережі Instagram. Зараз на її сторінку підписано понад 18 мільйонів чоловік. Такий успіх - результат відкритості зірки і її позитивного настрою. Вона обожнює заряджати фоловерів хорошим настроєм, ділитися подіями з особистого життя і захоплювати своїм вічно квітучим зовнішнім виглядом. А ось що стосується єдиної дочки, то тут актриса воліє бути обережною. Сальма не показує зайвий раз дівчину, якій вже виповнилося 13.
Але часом радує її рідкісними дитячими фото.
Так, новий пост з Валентиною Паломою - так звуть дочку зірки - вона приурочила до Дня батька. На знімку дівчинка позує зі своїм татом - французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Одягнена в біле платтячко і такі ж босоніжки, дівчинка виглядає неймовірно чарівною. Сам щасливий батько просто не може намилуватися своєю принцесою.
"Прекрасна сім'я. Щасливого Дня батька!", "Чарівна", "Така милашка", - миттєво відреагували шанувальники.
Нагадаємо, Сальма і Франсуа-Анрі Піно належать до того типу пар, хто кілька разів сходився і розходився. У березні 2007-го року вони підтвердили новину про заручини, а також повідомили, що актриса вагітна. Через рік після народження малятка вони розірвали заручини. А ще через рік, 14-го лютого 2009 року, все ж зареєстрували шлюб в мерії 6-го округу Парижа.
Тепер подружжя живе мирно і щасливо. Правда, Сальма розповіла, що шлюб з мільярдером виявився не таким легким, як вона очікувала.