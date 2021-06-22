Сальма Хайек показала рідкісне фото єдиної дочки: просто чудова

Так, новий пост з Валентиною Паломою - так звуть дочку зірки - вона приурочила до Дня батька. На знімку дівчинка позує зі своїм татом - французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Одягнена в біле платтячко і такі ж босоніжки, дівчинка виглядає неймовірно чарівною. Сам щасливий батько просто не може намилуватися своєю принцесою.

Чоловік і дочка Сальми Хайєк (фото: instagram.com/salmahayek)

"Прекрасна сім'я. Щасливого Дня батька!", "Чарівна", "Така милашка", - миттєво відреагували шанувальники.

Нагадаємо, Сальма і Франсуа-Анрі Піно належать до того типу пар, хто кілька разів сходився і розходився. У березні 2007-го року вони підтвердили новину про заручини, а також повідомили, що актриса вагітна. Через рік після народження малятка вони розірвали заручини. А ще через рік, 14-го лютого 2009 року, все ж зареєстрували шлюб в мерії 6-го округу Парижа.