Сальма Хайек захопила ніжним фото з єдиною донькою: однаково прекрасні

Сальма Хайєк не змогла втриматися від привітань для улюбленої дочки на честь Дня Матері, який відзначається у Франції 30-го травня.
Зірка запостила нове фото з Валентиною Паломою, яке раніше не показувала.
Сальма порадувала фанатів знімком, де вони позують на березі океану. Актриса ніжно обіймає дівчинку, одягнену в білу сукню. Обидві вони весело сміються і виглядають неймовірно щасливими.
Сальма Хайєк з донькою (фото :instagram.com/salmahayek)
У підписі Хайек подякувала доньці, що та запостила це фото і привітала всіх зі святом.
Актриса з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)
Також раніше Сальма зворушливо привітала свого чоловіка - французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно з днем народження, опублікувавши романтичне фото з ним. "З днем народження, любов моя", - написала вона.
Нагадаємо, раніше зірка розповідала, що заміжжя за мільярдером стало для неї справжнім випробуванням і навіть дискримінацією. На актрису обрушився шквал критики, нібито вона виходила за гроші. А сам чоловік актриси страждав, так як не міг зрозуміти справжнього ставлення до нього.