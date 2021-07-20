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SALNYK випустив не зовсім звичну літню пісню

Автор: Lite

Український артист SALNYK вирішив презентувати влітку не зовсім звичну для всіх літню пісню.

Так, тут теж є танцювальні ритми, але на думку автора і виконавця у цій композиції головне її зміст.

"Ця пісня про те, що може статися у відносинах між двома людьми, пісня про темну сторону відносин. Я сподіваюся, що таких ситуацій ніколи, ні в кого не буде, але на жаль, вони будуть повторюватися знов і знов. Тут є чіткий сюжет і я сподіваюся, що порада яка йде головним лейтмотивом по всій пісні обов’язково стане у нагоді, якщо така ситуація станеться у чиємусь житті", - каже SALNYK.

На "Не Бойся" SALNYK не збирається зупинятись та постійно створює новий матеріал, який зовсім скоро нам представить.

"Зараз я вирішив завершити та випустити “Не Бойся”, оскільки цій пісні є що сказати. Можливо, саме на цю пісню я зніму відео, треба ще обміркувати ідею. Не хочу штампів та банальностей. Хочу знайти режисера, який допоможе втілити мої ідеї. Але все ж таки головне - новий матеріал", - коментує SALNYK.

Раніше ми писали, що учасниця "Голосу країни" показала "містичне" відео.

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