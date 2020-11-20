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Сама елегантність: Катя Осадча вийшла в світ у стильному костюмі за 12 000 грн

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 11:42
Сама елегантність: Катя Осадча вийшла в світ у стильному костюмі за 12 000 грн Катя Осадча (фото instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведуча показала элегантнй образ в ансамблі від українського бренду

Катя Осадча, незважаючи на посилення карантину, продовжує залишатися у вирі світських і не тільки подій. Ведуча блищить на публіці в ефектних аутфітах, що стає предметом обговорення її шанувальників. На свіжих фото в Instagram вона з'явилася на важливому заході в елегантному образі.

Телеведуча віддала перевагу костюму з італійської тонкої вовни м'ятного кольору з жакетом і широкими брюками на високій посадці від українського бренду Mazini, вартістю 11 999 грн. Вона доповнила образ шовковою білою майкою і світлими лаконічними човниками.

Ведуча зазначила, що вона не звикла рано вставати, але поспішила на спеціалізований Форум, де вирішувалися питання щодо виходу з кризи креативної індустрії.

Сама елегантність: Катя Осадча вийшла в світ у стильному костюмі за 12 000 грн

Сама елегантність: Катя Осадча вийшла в світ у стильному костюмі за 12 000 грн

Сама елегантність: Катя Осадча вийшла в світ у стильному костюмі за 12 000 грн

Сама елегантність: Катя Осадча вийшла в світ у стильному костюмі за 12 000 грн

Катя Осадча продемонструвала стильний діловий образ (фото instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили діловий образ ведучої і залишили для неї компліменти.

"Модниця", "Ви дуже гарна дівчина ви красуня", "Вам дуже йде такий образ", "Яка гарна", - писали фолловери.

У InstsaStories Катя показала закулісний фото з гримерки, на якому позує в зручних темних джинсах з високою посадкою і білій футболці з великим написом. Вона зафіксувала момент створення елегантної зачіски.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча з'явилася на світському заході в ефектній червоній сукні по фігурі від українського бренду і продемонструвала попутно образ родом з 90-х.

До речі, Катя Осадча показала образ в кокетливій сукні-міні, позуючи серед листя.

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