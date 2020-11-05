Осадча в міні за 14 470 грн і масивних черевиках підкорила несподіваним осіннім образом

Ведуча захопила яскравим осіннім кадром

Катя Осадча вміє насолоджуватися будь-якою порою року і помічати прекрасне навколо. Вона намагається зафіксувати особливі миті і поділитися ними з шанувальниками. Так. Катя опублікувала яскраве осіннє фото в Instagram в необчном для себе образі і жіночому вбранні.

Ведуча вибрала темно-синє коротке приталене плаття з дрібним квітковим принтом від українського бренду Dresstoimpress із зав'язкою на горловині, двох'ярусною спідницею з воланами і рукавами з драпіровками від плеча. Вартість вбрання - 14 477 грн.

Скріншот: spazio.ua

Вона доповнила образ трендовими кольоровими колготками темно-синього відтінку і масивними модними черевиками. Катя зібрала ззаду волосся у хвіст. Вона позує на зеленій галявині біля будинку серед жовтого опалого листя, а контраст кольорів надає кадру особливу яскравість і соковитість.

Катя Осадча підкорила яскравим осіннім кадром (фото instagram.com/kosadcha)

"Кольори, які хочеться колекціонувати. Люблю жовтий і червоний", - зізналася ведуча.

Шанувальники звернули увагу на образ Каті і оцінили барвистий антураж створений самою природою. Вона отримала схвальний коментар від Даші Астаф'євої: "Красиво".

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