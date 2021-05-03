Сама небезпека: Надя Дорофєєва в зухвалому аутфіті "навела суєту" в мережі

Надя Дорофєєва дотримала свою обіцянку, дану переможцю проекту "Голос країні 2021" і її підопічному Сергію Лазановському, і приїхала до нього на малу батьківщину – в село Попельники. Компанію зірковій дружині склав її не менш відомий чоловік Володимир Дантес. Артисти зустрілися з Сергієм і його ріднею і разом відсвяткували Великдень. Тепер же зіркове сімейство тримає шлях додому. Надя не втрималася і вирішила показати свій зухвалий дорожній лук.

На сторінці співачки в Instagram з'явилося фото Наді у авто в трендовому аутфіті.

Вона позує біля машини в шкіряній чорній косусі-оверсайз, прямих світлих джинсах, зеленій футболці, чорних зручних кроксах, очі співачка сховала за сонячними окулярами трендової форми. Вона грає ключами від авто в руці.

"Вирішую питання. Наводжу суєту", - з гумором підписала свій серйозний кадр артистка. "Пфффф. Потужно", - відреагував на пост дружини Володимир.

Надя поділилася зухвалим фото (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Шанувальники на ура сприйняли новий кадр з Надею в головній ролі і залишили для неї послання під постом.

Крутий

Бос

Сама небезпека

Красивий

Нереальна

Місцевий суетолог

Ля яка красуня

Рівна дівчуля

Молодчага

Судячи зі "сторіс" Наді і Вови, пара тримає шлях з Івано-Франківської області додому. Артист показав сплячу на пасажирському сидінні дружину, яка, за його словами, обіцяла періодично мінятися місцями і вести іномарку, а також підтримувати розмову, але раптово міцно заснула.