Сама небезпека: Надя Дорофєєва в зухвалому аутфіті "навела суєту" в мережі
Надя Дорофєєва дотримала свою обіцянку, дану переможцю проекту "Голос країні 2021" і її підопічному Сергію Лазановському, і приїхала до нього на малу батьківщину – в село Попельники. Компанію зірковій дружині склав її не менш відомий чоловік Володимир Дантес. Артисти зустрілися з Сергієм і його ріднею і разом відсвяткували Великдень. Тепер же зіркове сімейство тримає шлях додому. Надя не втрималася і вирішила показати свій зухвалий дорожній лук.
На сторінці співачки в Instagram з'явилося фото Наді у авто в трендовому аутфіті.
Вона позує біля машини в шкіряній чорній косусі-оверсайз, прямих світлих джинсах, зеленій футболці, чорних зручних кроксах, очі співачка сховала за сонячними окулярами трендової форми. Вона грає ключами від авто в руці.
"Вирішую питання. Наводжу суєту", - з гумором підписала свій серйозний кадр артистка. "Пфффф. Потужно", - відреагував на пост дружини Володимир.
Надя поділилася зухвалим фото (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Шанувальники на ура сприйняли новий кадр з Надею в головній ролі і залишили для неї послання під постом.
- Крутий
- Бос
- Сама небезпека
- Красивий
- Нереальна
- Місцевий суетолог
- Ля яка красуня
- Рівна дівчуля
- Молодчага
Судячи зі "сторіс" Наді і Вови, пара тримає шлях з Івано-Франківської області додому. Артист показав сплячу на пасажирському сидінні дружину, яка, за його словами, обіцяла періодично мінятися місцями і вести іномарку, а також підтримувати розмову, але раптово міцно заснула.
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва викликала фурор домашнім фото у топі і лосинах. Шанувальники захоплювалися стрункістю зірки і її нескінченними ноги.