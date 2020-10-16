Найгарячіша в світі: 51-річна Дженніфер Лопес в яскравих образах підкорила розкішним тілом
Співачка прикрасила нову обкладинку
Дженніфер Лопес не так давно презентувала гарячий кліп на пісню, записану разом зі співаком Малумою. Тепер парочка щосили піарить свою співпрацю, знімаючись в жарких фотосесіях. Кілька годин тому зірка показала фотосесію, в якій вони обидва взяли участь.
Фотосесія видалась спекотною (фото: instagram.com/Billboard)
Зйомка була організована для популярного американського журналу Billboard. В ній Лопес приміряла настільки провокаційні образи, що змусила мережу згадати, хто "найгарячіший на планеті Земля".
Співачка в компанії партнера по сцені (фото: instagram.com/Billboard)
На обкладинці співачка постала в довгій чорній сукні з високими вирізами на ногах, спині і грудях. Розкішне тіло 51-річна зірка продемонструвала у всій красі, прийнявши спокусливі пози. На іншому фото вона красується в подібному вбранні, але білому. Всі луки доповнює бездоганний макіяж, волосся, укладене великими завитками, а також розкішні аксесуари. "Королева", "Краща, "Неймовірна", "Тіло – мета", "Ти найкрасивіша в світі", "Як можна бути такою досконалою", – пишуть віддані фанати знаменитості.
Нагадаємо, раніше зірка показала, що не менше, ніж робота, її цікавить і особисте життя. Знаменитість продемонструвала, як проводить вихідні з улюбленими дітьми.