Найбільш гаряча на планеті: Ешлі Грем підкорила розкішним тілом у відвертому відео з душу

Ешлі Грем знову порадувала фанатів відвертим відео, яке вийшло також і корисним. 33-річна модель вирішила показати, як вона доглядає за шкірою, щоб вона залишалася м'якою і бархатистою. Молода мама позує в одному рушникові, наносячи улюблений засіб на шкіру. У відвертому ролику вона, як зазвичай, засвітила пишні груди і розкішні стегна.

Эшлі в новому ролику (видео: instagram.com/ashleygraham)

"Стрибай зі мною в душ!! Догляд за собою став ще більш важливим з тих пір, як я стала мамою, тому зайво говорити, що тепер я ЦІНУЮ свій час в душі (або ванні)! Будь-які інші мами там згодні?? Сповіщення про новий продукт для всіх, хто відчуває те ж саме... Цей цукровий скраб з чистим сяйвом змушує мене відчувати, що я перебуваю в спа-салоні в своїй власній квартирі. Мені подобається, що він зроблений з використанням супер-багатих масел, шкіра зволожена і сяє без використання лосьйону...", - написала Ешлі під гарячим постом.

До речі, Грем у ролику з'явилася без макіяжу. На її чистому обличчі сяє усмішка, і вона виглядає настільки свіжою і сяючою, що фанати не могли стримати слів захоплення. "Яка ти красива", "Вау", "Ти неймовірна, Ешлі", "Найкраща", "Королева душа", "Ти ідеал", "Ось це так! Ешлі, ти найсексуальніша жінка на планеті, гарна жінка, гарна посмішка, красива шкіра! О Боже! Ти просто прекрасна",- пишуть віддані шанувальники.

Раніше ми писали, що Грем підкорила фанів апетитним тілом у відвертому вбранні.