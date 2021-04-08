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Найкрасивіша: 53-річна Ніколь Кідман в прозорій блузі похвалилася стрункою фігурою

Автор: Lite

Ніколь Кідман порадувала фанатів новинами про черговий проект. Вона повідомила, що біографічний драматичний фільм "Бути Рікардо", робота над яким почалася ще в 2015-му році, нарешті у виробництві і скоро побачить світ. Головні ролі в ньому грають Кідман, а також Хав'єр Бардем.

Інформацію вона супроводила новим знімком у своєму блозі, який викликав масу емоцій у шанувальників голлівудської діви.

Ніколь стоїть навпроти білої стіни, вказуючи на написи, що забороняють зйомку. Вона одягнена в чорні облягаючі штани, а також розкішну блузу з прозорими шифоновими рукавами і аплікацією на грудях з паєтками. Такий образ зробив її і без того струнку фігуру просто досконалою.

Ніколь Кідман повідомила про нову роль (фото: instagram.com/nicolekidman)

Волосся стилісти уклали зірці в бездоганну укладку з легкими хвилями, а макіяж зробили мінімальним, але виразним. Виглядає Кідман, як завжди, розкішно: молодий і свіжий лук знаменитості вкотре підкорив мережу.

"Ти просто Барбі!", "Найкрасивіша жінка в світі", "Дуже, дуже красива", "Вау", "Я так люблю тебе", "Ти найкраща", "Королева", "Ти така гарна, Ніколь", - пишуть вони.

Також раніше зірка демонструвала кілька кадрів з фешн-зйомки, де демонструє червоне плаття.

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Новини України молодежьактрисаНиколь Кидманкрасотафигурамода
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