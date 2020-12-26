Найкрасивіша ялинка: Лілія Ребрик в ночнушці показала яскраві новорічні прикраси

Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала, як її сім'я підготувалася до Нового року. Знаменитість вразила своїх передплатників оригінальними новорічними прикрасами. Ребрик часто показує, як доглядає за садом, піклується про дітей і господарює вдома, однак господинею себе не вважає. Шанувальники ж думають зовсім навпаки. Заява телеведучої та фотографії оригінальних новорічних прикрас опубліковані в Instagram.

На знімках Лілія Ребрик позує зі своїм псом, іграшковим Дідом Морозом та новорічною ялинкою. На одному зі знімків видно, що інтер'єр знаменитості у столовій кімнаті прикрашений виробами з хвойних гілок. Сама Ребрик для атмосферного знімка обрала милий піжамний костюм.

Лілія Ребрик показала новорічну ялинку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У підписі до світлини Лілія Ребрик скромно розповіла, що прагне до чистоти та порядку в будинку, але себе класичною домогосподаркою не вважає.

"Я не класична домогосподарка, чого мені лукавити. Але синдром гніздування у мене час від часу прокидається, а як пандемія почалася - так він ще й загострився. Я хочу, щоб у будинку було чисто, затишно, і щоб все на своїх місцях було (ось з цим з двома дітьми проблемка)", - пише Ребрик.

Читачі Ребрик в коментарях захопилися прикрасами, які телеведуча обрала, щоб створити в будинку неповторну новорічну атмосферу.

Красуня.

Лілія, у вас найкрасивіша ялинка.

Яка гарна ялинка у вас.

Скріншоти (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик влаштувала запальні танці в спортивних штанах і виставила їх у свою соцмережу. Лілія вирішила показати, на що здатна колишня гімнастка.

До цього Лілія Ребрик зробила зворушливе зізнання у коханні чоловікові Андрію Дикому. Вона привітала його з річницею весілля. Сімейна пара разом вже цілих 9 років.