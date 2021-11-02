Найкрасивіша пара: Слава Камінська спантеличила мережу ніжними фото з колишнім чоловіком

Українська співачка Слава Камінська, яка зараз лікується від коронавірусу , знову засвітилася з колишнім чоловіком Едгаром. Пара змогла зберегти хороші відносини і нерідко проводить час разом заради дітей - сина Леонарда і дочки Лаури. Цього разу колишнє подружжя возз'єдналося на дні народження свекрухи артистки.

На своїй сторінці в Instagram Слава поділилася знімками зі святкування, яке відбулося ще 11 жовтня.

Так, на фото Слава і Едгар зворушливо позували разом - на одному зі знімків чоловік ніжно обіймав колишню дружину за талію. На іншому співачка мило притулилася до колишнього чоловіка, обіймаючи його за шию.

Камінська показала також кадри зі свекрухою Людмилою і своєю мамою, яку також покликали на свято.

Слава показала кадри зі святкування дня народження мами колишнього чоловіка Едгара (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ці фото повинні були потрапити в мережу ще 11 жовтня, але всьому свій час! Мабуть, я відчувала, що захворію і цей архів знадобиться мені пізніше, допоможе не нудьгувати, як мінімум в мережі. 11.10 - день народження нашої чудової бабусі, мами Людмили Камінської! Було весело. Дуже весело. P. S. У нас з Едгаром, крім чудових дітей, виходять чудові спільні фото", - підписала фото Слава.

Співачка з'явилася на торжестві в чорній сукні по фігурі з білою обробкою в області декольте. Вона поклала волосся в локони і нафарбувала губи червоною помадою. Едгар же вибрав світлий піджак в шотландську клітку, чорну водолазку і чорні штани.

Фолловери прийшли в захват від таких романтичних кадрів і висловили надію, що вони знову будуть разом. Багато відзначили, що на їхню думку Слава і Едгар все ще люблять один одного.