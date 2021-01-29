Найкрасивіша на планеті: Сінді Кроуфорд в сукні-комбінації захопила досконалим тілом

Сінді Кроуфорд показала нове фото, на якому позує в сукні в білизняному стилі. З тонкого шовку, з високим розрізом по нозі і квітковою вишивкою, вона зробила образ супермоделі 90-х романтичним і гарячим одночасно. Доповнили його чоботи-козаки, яскравий макіяж і зухвала укладка на одну сторону. Фото першим опублікував Артур Эльгорт - американський фешн-фотограф, який зробив масу відомих фотосесій для журналу Vogue. Їх з Сінді пов'язує давня дружба.

"Я вже і забула про це! Спасибі, що дістав його зі своїх архівів @arthurelgort! Яка весела зйомка на ранчо з чуваками, @sammcknight1 і @beingsonia", - написала Сінді і вказала, що фото було зроблено давно.

Сінді на архівному фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

Але це не завадило мережі почати захоплюватися неземною красою Кроуфорд і її досконалим тілом. Фанати називають Сінді "богинею" і "найкрасивішою жінкою на планеті". Що ж, Сінді і зараз залишається надихаючою і неймовірно привабливою.

Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerberrx)

До речі, дочка Сінді, Кайя Гербер, успадкував рідкісну красу матері. Але однією модельною кар'єрою і зйомками вона не обмежується. Дівчина дуже розумна, доброзичлива і обожнює читати. Один з останніх постів вона присвятила саме цьому хобі.

А от син Сінді Кроуфорд відомий у пресі як "проблемна дитина", що доставляє батькам чимало клопоту.