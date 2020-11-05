Найприкріше: дружина Павлика зробила зізнання у річницю їх знайомства

Дружина Віктора Павлика Екатерина Репяхова намагається розвивати свій блог і бути ближче до підписників в соцмережі і шанувальників творчості артиста, адже є ще і його концертним директором. В кінці травня пара розписалася і узаконила стосунки. Хоча до цього вони 5 років були разом, але приховували свій роман. Так, 4 листопада Віктор і Катерина святкували річницю, в честь чого дівчина вирішила поділитися в Instagram деякими подробицями знайомства з артистом і розповісти про знакові події в їхньому житті.

Катя подарувала чоловікові оригінальні капкейки з їх фото, а співак оцінив смачну ідею дружини. Подружжя вирушило святкувати значущу для них дату в один з київських ресторанів.

"Нам 5 років. Я як і раніше люблю тебе з таким трепетом. Коли ти на гастролях, я погано сплю, а коли їдеш по справах - вважаю кожну хвилину. І це правда. Спасибі за все, коханий", - підписала вона ніжні фото з артистом.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова відзначили 5 річницю знайомства (фото: instagram.com/repyahovakate)

До речі, Катерина зізналася, що рік тому, 4 листопада, вона з чоловіком купила обручки. Дівчина також покзала пам'ятне фото букета, який подарувала улюбленому артистові 4 листопада 2015 ода – в день їх особистого знайомства. До квітів додавалася записка.

Віктор і Катерина рівно рік тому купили обручки (фото: instagram.com/repyahovakate)

"І що найприкріше, він її викинув відразу після цієї фотографії. А виставив фото вже після знайомства 5 листопада. Коли він робив фотографію, ми ще не познайомилися. Познайомимося через 30 секунд, коли він з фойє готелю піднімається на свій поверх", - поділилася подробицями Катерина.

Катерина розкрила деталі знайомства з співаком (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяховаа знялася топлес і поділилася фото.