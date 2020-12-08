Як насправді звучить голос Світлани Лободи: різниця вас вразить

Українська співачка Світлана Лобода готується незабаром випустити нову пісню під назвою "Молоко". Її прем'єра призначена на 18 грудня 2020 року. А поки що зірка щосили трудиться в студії, записуючи композицію. Правда, її голос до аранжування треку звучить зовсім інакше, ніж звикли чути захоплені фанати.

Так, в Instagram-stories артистки з'явилося відео з репетиції. На одному ролику Світлана співає наживо, а на другому, судячи з усього, її голос вже обробили. Саме такий тембр дуже пізнаваний усіма шанувальниками виконавиці.

"Мой сумасшедший мальчик, пусть, мы стали чуть постарше", - співає на відео Лобода.

Якщо ви уважно послухаєте два уривка з пісні, різниця в голосі співачки буде дуже помітна.

Світлана Лобода репетирує нову пісню

Нагадаємо, що раніше зірка повідомила, що 18 грудня вийде її новий кліп "Молоко". Режисером творіння став відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Крім того, у понеділок, 7 грудня, співачка розмістила постер майбутнього ролика, на якому постала в легкім білосніжному платті в оточенні молодих дівчат.

Анонс нового кліпу Світлани Лободи під назвою "Молоко"

Як ми писали раніше, Світлана Лобода у 2000-х роках зустрічалася з українським ведучим Геннадієм Попенком, який зараз став актором. Екс-коханець Лободи розповів, чому вони розлучилися.

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