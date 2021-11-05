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Найгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світі

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П'ятниця 05 листопада 2021 16:45
Найгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світі Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес приміряла на себе черговий відвертий образ, який викликав у її фанатів справжнє захоплення.

Актриса і співачка демонструє ідеальну фігуру в короткому ролику в Instagram.

Дженніфер вибрала чорні блискучі напівчеревики на підборах, атласні штани з низькою посадкою і піджак, родзинка образу - сріблястий бюстгальтер з мереживною обробкою. З аксесуарів: стильний ремінь зі стразами, чокер, підвіски і сережки-кільця. "Любов - це життя, а життя - це любов", - написала Лопес під відео.

Фанати залишилися в захваті від фізичної форми 52-річної зірки, засипавши її компліментами. Пропонуємо помилуватися найяскравішими фото спекотної красуні.

Найгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіНайгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світіДженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Раніше Дженніфер Лопес показала, як носити наймодніший колір осені 2021.

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