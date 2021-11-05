Найгарячіші фото Джей Ло, які змусять вас забути про все на світі

Голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес приміряла на себе черговий відвертий образ, який викликав у її фанатів справжнє захоплення.

Актриса і співачка демонструє ідеальну фігуру в короткому ролику в Instagram .

Дженніфер вибрала чорні блискучі напівчеревики на підборах, атласні штани з низькою посадкою і піджак, родзинка образу - сріблястий бюстгальтер з мереживною обробкою. З аксесуарів: стильний ремінь зі стразами, чокер, підвіски і сережки-кільця. "Любов - це життя, а життя - це любов", - написала Лопес під відео.

Фанати залишилися в захваті від фізичної форми 52-річної зірки, засипавши її компліментами. Пропонуємо помилуватися найяскравішими фото спекотної красуні.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)