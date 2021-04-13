Найяскравіші фото дружини Маколея Калкіна, яка народила йому первістка

Сьогодні Маколей Калкін - головний герой світських хронік. Виконавець ролі забутого хлопчика у вже культовому новорічному фільмі "Один вдома" вперше став батьком . Радісна подія сталася раніше - ще 5-го квітня, але тільки днями щасливі батьки оприлюднили цю новину.

Поки що батьки не показали світові малюка, але у блозі Instagram молодої мами є чим помилуватися! Ми зібрали яскраві образи дівчини, які вона з задоволенням викладає для фанатів.

Первістка популярному акторові народила його кохана, 33-річна актриса Бренда Сонг. Пара познайомилася в Таїланді на зйомках фільму "Похмілля у Таїланді" ще в 2017 році і тоді ж почала зустрічатися. В інтерв'ю Калкін зізнавався, що відразу хотів створити сім'ю з Брендою, а Сонг парирувала, що ніколи не була така щаслива, як поруч зі своїм чоловіком.

Бренда, до речі, вже встигла прославитися не менше свого партнера. На рахунку дівчини маса успішних фільмів. На сторінку Сонг в мережі Instagram підписано близько 2 мільйонів чоловік. Крім кінокар'єри, красуня знімається для багатьох брендів в якості моделі, блищить в глянцевих журналах і інших проектах. Милуємося найяскравішими фото молодої мами!

Бренда Сонг (фото: instagram.com/brendasong)