ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін вперше став батьком

Новость на русском → США, Понеділок 12 квітня 2021 22:33
Зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін вперше став батьком Маколей Калкін (фото: instagram.com/culkamania)
Автор: Роман Мирончук

Минулого тижня, 5 квітня, зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін і його партнерка актриса Бренда Сонг вперше стали батьками. Але про це стало відомо тільки зараз. У пари народився хлопчик, якого назвали Дакота, на честь загиблої сестри актора у 2008 році.

Про це повідомляє Esquire.

Дакота Сонг Калкін, народився о 13:10 в Лос-Анджелесі, вагою 6 фунтів 14 унцій (приблизно 3,11 кг). Хлопчик з'явився на світ здоровим.

"Ми дуже щасливі", - заявила пара.

Варто зазначити, 40-річний Маколей Калкін і 33-річна Бренда Сонг познайомилися кілька років тому на зйомках фільму в Таїланді, в якому розповідається зворушлива історія про дружбу.

Вони разом переїхали в чарівний будинок, в якому Бренда пече хліб. При цьому жінка почала пекти хліб задовго до початку пандемії. Вдома у пари є домашні тварини, а саме три кішки, кілька рибок, собака породи Сіба-іну і папуга.

Нагадаємо, модель Емілі Ратаковскі похвалилася витонченою фігурою в крихітному бікіні через місяць після пологів. Молода мама зняла себе з усіх сторін, продемонструвавши тонку талію і залізний прес, а також пружні сідниці і стрункі ноги.

Раніше відома українська телеведуча Василіса Фролова вперше показала обличчя сина, якому виповнився місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя актер преступления
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні на 20% піднімуться ціни на базові весняні продукти
В Україні на 20% піднімуться ціни на базові весняні продукти