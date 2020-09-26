Найупертіші учасники "Танців з зірками": вони йшли до перемоги до кінця

"Танці з зірками" для деяких учасників стають настільки знаковою частиною їхнього життя, що вони готові до кінця "вгризатися в паркет" на шляху до заповітної мети - перемоги в головному танцювальному шоу країни. Ми розповімо про тих зірок і танцівників, які пройшли на проєкті шлях "через терни до зірок".

У багатьох при словосполученні "Танці з зірками", уява малює пару Наталії Могилевської і Влада Ями. Втім, до перемоги українську співачку привів вже інший партнер.

Влад в одному з інтерв'ю розповідав, як непросто було вибудувати роботу з владної зіркою в далекому 2006-му. Тоді, в першому сезоні, вони вибороли друге місце, поступившись парі Володимира Зеленського та Олени Шоптенко.

Наталя Могилевська і Влад Яма, румба (відео: YouTube/Mogylevskaya)

Рік потому - у 2007-му - Могилевська і Яма знову вийшли на паркет. Тоді, попри чималий досвід, вроджену впертість і бажання перемагати, пара знову посіла другу сходинку. Виграли цей сезон Марцін Мрочек і Ганна Пелипенко.

Але Наталя Могилевська здаватися не мала наміру. Минуло 10 років і співачка вийшла на паркет вже в парі з Ігорем Кузьменко, вирвавши тоді незаперечну перемогу.

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко, аргентинське танго (відео: YouTube/Танці з зірками)

Ще однією впертою зіркою "Танців" можна назвати Лілію Подкопаєву. Спортсменка перемогла у другому сезоні шоу (весна 2007) в парі з Сергієм Костецьким.

Але цього гімнастці здалося мало. У цьому ж році восени, вона вийшла підкорювати третій сезон танцювального шоу, але добралася лише до третього місця. Тоді вона виступала з Кирилом Хитровим.

Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький, танго (відео: YouTube/SergeyKostetskiy)

А ось найголовнішою впертюхою-танцівницею можна впевнено назвати Олену Шоптенко. Після перемоги в першому сезоні 2006-го в парі з Володимиром Зеленським, вона вже вп'яте стає учасницею "Танців з зірками".

Мало того, Шоптенко у 2017-му танцювала будучи в першому триместрі вагітності. Тоді вона посіла третє місце в парі з режисером Ахтемом Сеїтаблаєвим.

Альона Шоптенко та Ахтем Сєїтаблаєв, пасадобль (відео: YouTube/Танці з зірками)

Знаменита хореограф встигла "потанцювати" також ведучого Максима Неліпу, актора Олексія Яровенка. А в останньому сезоні Олені заздрять всі українські "вовчиці", адже вона виконує пристрасті на паркеті з самим Олегом Винником.

Раніше ми писали про учасниць "Танців з зірками", які виходили на паркет вагітними.

Також розповідали, як змінився учасник "Танців з зірками", хореограф і суддя Влад Яма з 2006 року по 2020 рік.