Саніна зізналася, чому відкинула кубок переможця "Танців з зірками 2020": мені не потрібні поступки

Юлія Саніна стала суперфіналісткою проекту "Танці з зірками 2020", але поступилася перемогою Санті Дімопулос, втім, співачка не вважає, що програла. Також вона відмовилася взяти кубок переможця з рук суперниці, а ось чому рок-діва прийняла таке рішення, вона розповіла Каті Осадчій в програмі "Світське життя".

Артистка зазначила, що вже є переможницею у власних очах, адже вона багато чому навчилася на головному майданчику країни, і це змогли оцінити судді та глядачі проекту.

"Якщо я це зроблю, це буде якась моя меньшовартість. Тому що це якась поступка. Мені не потрібні поступки, я знаю, як я танцювала, я знаю, чого я навчилася на цьому проекті, мені цього достатньо. Ми вміємо програвати красиво. Життя триває, клас, і без кубка воно теж може бути прекрасним", - запевнила Юлія.

Юлія і Дмитро подолали чимало випробувань на шляху до суперфіналу (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Партнер Юлії Дмитро Жук підтримав співачку в її вирішенні. "Санта перемогла, за неї проголосували і це її заслужена перемога", – уочнив він.

Пара Юлії та Дмитра пережила під час участі в "Танцях з зірками 2020" багато неприємних подій: танцюрист перехворів коронавірусом і аристці терміново міняли партнера. Сама Юлія отримала серйозну травму, що не завадило їй гідно виступити. За словами рок-діви, всі ці випробування лише закалии її і зробили більш стійкою. Вона прийшла на проект розкріпачитися і навчитися чомусь новому, пережити незабутні емоції, що з успіхом і зробила.

Юлія рассказла, чому не відмовилася від кубка переможця

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова прокоментувала друге місце Юлії Саніної на "Танцях з зірками 2020" і її відмову прийняти кубок від переможниці шоу Санти Дімопулос.