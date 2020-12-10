Саніна розповіла, навіщо їй був потрібен одружений партнер на "Танцях з зірками"

Юлія Саніна, яка посіла друге місце на "Танцях з зірками" 2020, розповіла про труднощі, що спіткали з самого початку проекту. Фронтвумен групи The Hardkiss каже, що їй дуже складно було підібрати партнера для виходу на паркет.

Про це артистка розповіла Раміні Есхакзай на YouTube-каналі "Ходять чутки".

Саніна каже, що спочатку вона повинна була стати в пару з Женею Котом - переможцем минулого року. Але танцівнику не вдалося домовитися з каналом, тому в 2020 році він в проекті участі не брав.

Ходили чутки, що Юлія Саніна вимагала "не тільки одруженого, але й нетрадиційної орієнтації партнера". А коли їй запропонували стати в пару з Дімою Жуком, артистку це не втішило.

"Я залишилася без пари, потім мені почали писати інші хлопці. Але продюсер проекту наполіг, щоб я зустрілася з Дімою Жуком, чого я дуже не хотіла. Про нього ходили чутки, що він дуже суворий, жорсткий педагог", - розповідає Саніна.

Вона додала, що кричати на неї не можна, тому що це не мотивує, а навпаки змушує закриватися.

"Відразу втрачаю віру в себе, відразу замикаюся, закриваюся. Тобто зі мною треба тільки по-доброму, мене треба любити, тільки так", - каже Юлія.

Але після першої зустрічі з Дімою Жуком, зрозуміла, що зможе з ним працювати. Адже для неї важливим було, щоб партнер нічим не дратував. До того ж факт, що Діма одружений додавало йому плюсів.

"Це потрібно було для мого душевного спокою, для спокою моєї сім'ї, мого чоловіка. Коли ти розумієш, що людина одружена, ти забороняєш собі якісь думки... Нас це вберегло від якихось неприємностей", - заявила вона.

Юлія Саніна розповіла про труднощі на "Танцях з зірками" (відео: YouTube/Ходять Чутки)

Нагадаємо, що у фіналі "Танців з зірками" перемогли Санта Дімопулос і Макс Леонов. Але екс-"ВІА Гра" в останній момент вирішила віддати кубок Юлії Саніній. Артистка після шоу відмовилася від нього, оскільки вважає вчинок Санти лицемірним і принизливим.

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