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Санта Дімопулос зачарувала яскравим фото на відпочинку з дітьми: "ростуть так швидко"

Автор: Марина Настевич

Санта Дімопулос відпочиває з чоловіком і маленькою донькою Софією на відомому курорті Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному березі у Франції. Співачка насолоджується морем, прогулянками по околицях і відвідує яскраві заходи і вечірки. Тепер же її щастя стало повним - до них приєднався син артистки Даніель.

Милим фото з сином і донькою зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Санта з дітьми відображені на пляжі. Одягнена в злитий червоний купальник співачка тримає на руках маленьку Софію і ніжно обіймається з сином, який стоїть з іншого боку.

"Тепер я абсолютно щаслива. Чому діти ростуть так швидко???"- підписала миле фото зіркова мама.

Санта Дімопулос зворушила мережу милим кадром з дітьми (фото: instagram.com/santadimopulos)

Відзначимо, що 12-річний син Дімопулос від Андрія Джеджули Даніель не поїхав з ними до Франції відразу, так як захворів коронавірусом і був змушений залишитися в Україні. Після одужання хлопчика Санта забрала його з Києва і повернулася до Франції.

Підписники залишили артистці багато теплих слів у коментарях, зазначивши, що її син росте справжнім красенем.

  • Боже, які ви красиві!!!
  • Які класні красотульки
  • Гарний син
  • У вас син такий гарний, виросте, буде красенем!
  • Син красунчик!
  • Які ви круті
  • Хлопець красень
  • Які красиві
  • Синок подорослішав так!! Красунчик
  • Безумовне щастя
  • Ураа, ви разом. Дуже красиві і надихаючі
  • Дені тут копія ти
  • Син матуся вилитий
  • Прекрасні
  • Красиві дітки!

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос серйозно покалічилася під час відпустки у Франції і показала розбиті коліна і лікті.

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дочьСанта Димопулос