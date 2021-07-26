Автор хіта "Мамо, я закохався" Роман Скорпіон відверто розповів про родину і назвав улюблену страву

А зовсім скоро його можна буде побачити в "сотці" зіркових суддів талант шоу "Співають всі!", яке 21 серпня стартує на каналі "Україна".

Без хітів Романа Скорпіона "Мамо, я закохався" і "Поцілую" не обходиться жодне весілля або інше сімейне свято в Україні.

Перед цим проектом ми поспілкувалися з Романом. В інтерв'ю LITE він відверто розповів не тільки про участь в новому проекті, а й про те, як починається його день, чи існує дружба в українському шоу-бізнесі і про багато багато чого іншого.

Роман, довго думали, чи варто погоджуватися стати учасником такого масштабного журі?

У мене дуже активний концертний графік, але коли зрозумів, що він дозволяє, відразу прийняв рішення брати участь. Відчуваю відповідальність перед своїми прихильниками і каналом "Україна".

Якщо хтось із учасників особливо припаде до душі, будете допомагати розвиватися творчо?

Якщо відчую, що це енергетично близька мені людина, постараюся зробити все можливе, щоб вона займалась своєю справою.

Роман Скорпіон вірить у дружбу між колегами (фото: прес-служба)

Кажуть, що в шоу-бізнесі немає друзів. Чи дружите ви з кимось із колег?

Дружу і в майбутньому планую спілкуватися з ще більшою кількістю артистів. Насправді, дуже багато з них - відкриті, позитивні і хороші люди. Але в силу певних обставин, можливо, тому, що є якісь рамки, здається, ніби кожен у своїй нірці. Хочеться, щоб всі в нашому шоу-бізнесі спілкувалися, дружили, підтримували один одного і запускали цікаві проекти.

Правда, що земляки дружать більше?

Ні. Це так само, як з родичами. Тому що іноді ми з сім'єю спілкуємося менше, ніж з людьми, яких один раз зустріли, але дружимо багато років, ділимося своїми досягненнями і переживаннями. Вони можуть бути нам набагато рідніше, ніж ті, з якими ми виросли. Земляки чи ні - важливо, щоб всі ми були людьми.

Засвоїли ви на карантині якісь нові навички, наприклад, готувати або город садити?

Навички садити город у мене з дитинства (сміється). Я виріс в селі, не боюся ніякої роботи, люблю її, але все залежить від того, скільки у тебе на це часу. Готувати теж люблю, але це повинно бути не з прутика, а за бажанням. Якщо воно у мене є, стаю і готую.



Яке ваше коронне блюдо?

Картопля в коньяку. Але зараз повинен його трохи трансформувати, оскільки алкоголь не вживаю.

Розкажіть, як зазвичай починається ваш день.

Я люблю поспати, тому що досить пізно лягаю. Але якщо встаю рано, приблизно о пів на сьому, то є можливість насолодитися тим, як прокидається планета: пташки співають, туман ще лежить на схилах гір (я живу в гірській місцевості). Це справжнє блаженство.

А думаєте переїхати до Києва, де більше можливостей для розвитку?

Відстань мені ніяк не заважає. Мені комфортно жити там, а в столицю приїжджаю, вирішую тут необхідні справи і повертаюся додому.