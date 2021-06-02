Всі в зборі: Дженніфер Еністон зворушила фанатів закулісними фото "Друзів"

Аткріса опублікувала кілька фото, зроблених під час зйомок. На одному вона робить селфі разом зі своїми колегами і друзями: Девідом Швіммером, Кортні Кокс, Меттом Лебланом, Лізою Кудроу і Меттью Перрі. На іншому знімку позують Девід Швіммер разом з відомою по всьому світу парою: Джастіном і Хейлі Бібер. Справа в тому, що популярний співак став одним із запрошених гостей цього епізоду, а дружина прийшла його підтримати. На ще одному фото вона позує з режисером Джеймсом Берроузом, який знімав перший сезон серіалу.

Дженніфер Еністон зворушила мережу (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Нагадаємо, на шоу актори розповіли багато цікавої інформації, раніше невідомої. Так, Дженніфер Еністон і Девід Швіммер були закохані один в одного під час зйомок першого сезону шоу. А Кортні Кокс зізналася, що їй було важко вивчити текст, і вона весь час писала собі шпаргалки.

До слова, спеціальний випуск "Друзів" викликав також і хвилю критики. Багато шанувальників відзначили, що ажіотаж навколо проекту був невиправданим. А саме шоу вийшло не настільки цікавим і захоплюючим.