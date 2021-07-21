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Все в зборі: Мілла Йовович показала рідкісні сімейні фото з чоловіком і дітьми

Автор: RBC.UA

45-річна Мілла Йовович показала нові фото з сімейного відпочинку. Актриса в компанії коханого чоловіка, 56-річного режисера Пола Андерсона, і двох дочок, 13-річної Евер Гарбо і шестирічної Дашіел, вирушила в водну подорож.

Мілла у своєму блозі виклала масу фото і відео з даної події. Розкішною природою Канади захопилися не тільки знаменитості та їхні діти, а й фоловери Мілли.

Сім'я на човні влаштувала екскурсію по фіорду Індіан-Арм. Мілла, Пол, Евер і Дашіел купалися, засмагали, милувалися видами, а також робили численні фото і відео. Також компанія робила зупинки, щоб дослідити місцевість.

Мілла Йовович з чоловіком і старшими дітьми (фото: instagram.com/millajovovich)

"Який неймовірний день ми провели з дітьми в чудовій човновії екскурсії по #Indianarm у Ванкувері з Майком @indianarmcharters! Нам було дуже весело знаходити хороші місця для купання біля водоспадів, а у Майка є барбекю на його човні, так що мій чоловік приготував гамбургери прямо тут, на воді! Це була воістину чарівна і незабутня подорож", - не змогла приховати свого захоплення актриса.

До слова, старша дочка пари розкрила привід, за яким була влаштована сімейна вилазка. Захід приурочено до закінчення зйомок "Пітер Пен і Венді", де брала участь юна послідовниця мами. А ось з ким залишилася молодша дочка пари Оушан, батьки не стали розкривати.

Нагадаємо, Мілла любить показувати своїх дітей у блозі і розповідати про їх виховання.

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