Щаслива Гросу зізналася, за що їй стало соромно в Буковелі: заощадили

Аліна Гросу змусила всю Мережу гудіти фото і відео з популярного українського гірськолижного курорту "Буквель" - співачка катається в горах зі своїм близьким другом, російським актором і режисером Романом Полянським. Зірок запідозрили в романі, причому чутки про їх далеко не дружніх стосунки стали ходити давно – Аліну і Романа часто можна побачити разом. Крім того, актор супроводжував співачку на інтерв'ю і просто підтримував після розлучення. Щаслива Аліна серед Карпатських гір зважилася на зізнання, правда, воно стосується її особистого досягнення, а не відносин – вона освоїла лижі і задивляється на сноуборд.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала цілу серію фото з популярного курорту. Аліна розслаблено позує без макіяжу. На ній – гірськолижний костюм, лижні чоботи, а в руках вона тримає рукавички.

"Вперше встали на лижі. Навіть трохи пишаюся цим. Заощадили на тренері, тому що від сорому, дивлячись на те, як малюки красиво і сміливо самі літають по горах, практично відразу впевнено поїхали, хочу ще, і на борді хочу", - поділилася своїми планами співачка.

Аліна в Буковелі вперше стала на лижі (фото: instagram.com/alina_grosu)

В цей же час Полянський на своїй сторінці опублікував вечерю зі співачкою. Смішне коротке відео трапези парочки зворушило користувачів Мережі.

"Питання: а всі на новорічні свята відїдаються, а потім цілий рік худнуть?" - поцікавився актор.

"Яка ж ви класна пара. Виглядаєте прекрасно!", "Красунчики", "Які ви молодці!", "Дуже красива пара! Давайте більше спільних фото і відео!" - вимагали фоловери.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу заінтригувала розмовами про весілля і висловила надію, що другий шлюб стане для неї останнім.