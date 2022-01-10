Щаслива Осадча в бікіні з Горбуновим і сином захопила райським відпочинком в Таїланді

Так, Катя поніжилася на пляжі і показала фігуру в чорному бікіні. Захід сонця в Таїланді вразив ведучу і вона зробила чимало фото і відео цього красивого природного явища. Також не обійшлося без селфі з чоловіком.

"Ще один захід сонця до колекції спогадів, цього разу тайський", - підписала атмосферні кадри Катя. Шанувальники оцінили чаровуючі пейзажі.

Вау! Який кадр, і захід в оптиці супер! Дуже гармонійна пара

Як красиво

Ви неймовірні

Романтично

Ви супер

Краса неймовірна!

Юрій, у свою чергу, показав захоплюючу екскурсію до Пхукет, де разом з дружиною фотографувався на фоні сорокап'ятиметрової мармурової статуї Будди – однієї з головних визначних пам'яток регіону. На одному з кадрів Юрій позує разом з сином Іваном.

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином відвідали храм Великого Будди (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій з Катею і сином з цікавістю вивчали місцеві визначні пам'ятки і околиці храму Великого Будди. Вони відвідали в храмі невеликий музей з фотографіями будівництва, а також подивилися макет храму в закінченому вигляді. Навколо його стоять чаші, в кожну з яких потрібно покласти по монетку на удачу, що із задоволенням і зробили Юрій і Ваня.

Юрій прийшов у захват від храму Великого Будди в Пхукеті (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Величне місце!"- коротко і ємко підписав фотосесію біля Великого Будди шоумен.