Щаслива і прекрасна: Настя Каменських на березі океану блиснула довгими ногами

Українська співачка Настя Каменських зі своїм чоловіком і продюсером Потапом нещодавно відпочили на Мальдівських островах.

Засмаглі і щасливі, музиканти сипали в соцмережах життєвими премудростями під своїми знімками в бікіні і шортах, чим невимовно радували своїх шанувальників.

Здається, яскравих фото знаменитостей тепер вистачить до наступної відпустки: цього разу Настя поділилася у своєму мікроблозі картинкою, як вона сидить на пляжі в стильному чорному платті-халатику, яка відкриває її довгі засмаглі ноги.

Каменських виглядає спокійною і щасливою, у неї умиротворене обличчя і келих з напоєм в руках. Підписи до фото немає - просто чорне серце.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Як завжди, Настин пост зібрав море лайків та коментарів. Шанувальники з радістю відзначили, що їх улюблена співачка виглядає по-настояшему щасливою.

Щаслива жінка - прекрасна жінка. Ваша легкість і теплота милують серце

Красоточка

Неймовірна

Так виглядає щастя

Нагадаємо, Потап публічно попросив у Насті Каменських про дещо інтимне: живемо лише раз.