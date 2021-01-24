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Щаслива і прекрасна: Настя Каменських на березі океану блиснула довгими ногами

Новость на русском → Неділя 24 січня 2021 15:31
Щаслива і прекрасна: Настя Каменських на березі океану блиснула довгими ногами Настя Каменських instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських зі своїм чоловіком і продюсером Потапом нещодавно відпочили на Мальдівських островах.

Засмаглі і щасливі, музиканти сипали в соцмережах життєвими премудростями під своїми знімками в бікіні і шортах, чим невимовно радували своїх шанувальників.

Здається, яскравих фото знаменитостей тепер вистачить до наступної відпустки: цього разу Настя поділилася у своєму мікроблозі картинкою, як вона сидить на пляжі в стильному чорному платті-халатику, яка відкриває її довгі засмаглі ноги.

Каменських виглядає спокійною і щасливою, у неї умиротворене обличчя і келих з напоєм в руках. Підписи до фото немає - просто чорне серце.

Щаслива і прекрасна: Настя Каменських на березі океану блиснула довгими ногамиНастя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Як завжди, Настин пост зібрав море лайків та коментарів. Шанувальники з радістю відзначили, що їх улюблена співачка виглядає по-настояшему щасливою.

  • Щаслива жінка - прекрасна жінка. Ваша легкість і теплота милують серце
  • Красоточка
  • Неймовірна
  • Так виглядає щастя

Нагадаємо, Потап публічно попросив у Насті Каменських про дещо інтимне: живемо лише раз.

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