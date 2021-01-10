Живемо лише раз: Потап публічно попросив у Насті Каменських про дещо інтимне
Українська співачка Настя Каменських давно пробує себе на блогерському ниві: вона дає поради, скільки спати, займатися в залі і як харчуватися, щоб виглядати красивою і доглянутою.
Також Каменських обожнює одягатися, новий лук у неї практично кожен день. Наприклад, співачка показала, як носити самий трендовий костюм сезону. Щоб не відставати від инфлюенсеров, варто придивитися.
А поки Каменських з Потапом вирушили на відпочинок, де їм потрібні тільки купальники і літні вбрання. Природно, Каменських у своєму блозі щедро ділиться знімками з райських місць, але на цей раз навіть Птап не витримав і зробив пост, що для нього останнім часом рідкість.
Він показав знімки з прогулянки: схудла Каменських в короткому платті і Потап йдуть за ручки по березі океану, на тлі - пальми і човни. Мабуть, антураж зворушив музиканта і він зробив публічне інтимне прохання до Насті - чоловік побажав, аби Каменських зустріла з ним сонце.
Потап (фото: instagram.com/realpotap/)
"Проведи со мной закат,
Повстречай со мной рассвет,
Мы живем лишь только раз,
Больше у нас жизней нет.
Проживи со мной наш миг,
Подари свою любовь,
Богу нужен один клик,
Чтоб стереть меня с тобой", - написав він.
Каменських відповіла під зворушливим постом чоловіка смайликами та подяками за ще один день.
"Дякую тобі за ще один солодкий і дуже веселий день", - написала Настя.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських шокувала своїх шанувальників новою зачіскою. Дреди-кіски співачці до лиця, але ось фанати побачили в цьому відсилання до образу Юлії Саніної в її нової відео роботи.